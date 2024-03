MÃ£e denuncia constrangimento em escola infantil na Capital

Mulher de 30 anos, mãe de um aluno de 03 anos que até então estava matriculado em um Centro de Educação Infantil no Bairro Jardim Anache, em Campo Grande, denunciou à Polícia Civil na noite desta terça-feira (26) ter sido vítima de constrangimento ilegal na unidade educacional.

Segundo o registro policial, a mãe relatou que seu filho recebeu uma advertência da escola devido à sua agitação excessiva, o que dificultava a realização das atividades. A mãe então foi ao 2º Conselho Tutelar Região Norte para informar sobre o ocorrido.

Ao chegar na escola para retirar os materiais escolares do filho, a mãe e sua irmã foram atendidas por uma funcionária. Devido à demora no atendimento, a mãe questionou o motivo, sendo informada de que os materiais não estavam sendo encontrados.

Na ocasião, a coordenadora e a diretora da escola chegaram e, segundo a mãe, foram desrespeitosas, acusando-as de causarem tumulto. A mãe se sentiu constrangida, pois também foi cobrada da mensalidade do filho na frente de outras pessoas. A diretora ameaçou chamar a polícia e uma funcionária da escola filmou toda a situação.

Diante do ocorrido, a mãe registrou o caso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário - Centro (DEPAC-Centro), solicitando providências das autoridades competentes e manifestando o desejo de representar criminalmente contra as responsáveis.

Outro Lado - Em resposta, a unidade educacional negou os fatos conforme relatados pela mulher. "Sim, ocorreu, mas não da forma como ela está relatando", afirmou a instituição. A escola afirmou ter conversas, vídeos, fotos e registros no Conselho Tutelar Norte e no 190 por injúria, perturbação da ordem e abandono de incapaz. A unidade informou ainda que não expulsou o aluno, a mãe que decidiu tirá-lo. Por fim, diz que atende a região há quase 30 anos, afirma desconhecer tal episódio.

