Mais de 95 mil processos de 1° habilitação podem ser concluídos até dezembro em MS

Pelo menos 95 mil processos de primeira habilitação iniciados entre os anos de 2019 e 2023 podem ser concluído até o final de dezembro deste ano em Mato Grosso do Sul. O prazo também é em relação a extensão feita pelo Conatran (Conselho Nacional de Trânsito).

No Estado, 8 mil estão na fase de agendamento de exame teórico e 24 mil já se encontram na etapa de agendamento do exame prático de 2 e 4 rodas.

Os demais - cerca de 63 mil - são processos de alunos que ainda se encontram na fase de exames de saúde e que ainda não chegaram na etapa de aulas.

No mês de maio o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) disparou e-mails para os candidatos com a orientação para que se organizem, procurem os seus respectivos CFC´s (Centro de Formação de Condutores) e não deixem para fazer isso perto do prazo expirar.

A última decisão do Contran, não contempla os cidadãos que começaram o processo de primeira habilitação a partir de 1º de janeiro de 2024. Para estes, o prazo para conclusão permanece sendo de 12 meses, a contar da data do protocolo.

Nos cinco primeiros meses de 2024 foram emitidas 23.736 CNH's decorrentes de processos de primeira habilitação.

