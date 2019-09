Mais dois radares na Afonso Pena começam a multar

Mais dois aparelhos de fiscalização eletrônica começaram a operar de maneira efetiva nesta quinta-feira (19). Eles estão instalados nos dois sentidos da avenida Afonso Pena, próximo ao Hospital São Lucas.

Com os novos radares, a principal avenida de Campo Grande tem oito pontos de fiscalização operando de forma efetiva e dois em caráter educativo, sendo esse no cruzamento com a avenida Ernesto Geisel.

Clique aqui e confira a lista de aparelhos operando na cidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também