Mais iluminado, instalação de lâmpadas de LED traz segurança ao Parque dos Poderes

O governador Eduardo Riedel, como iniciativa de manter um sistema verde e rentável, concluiu a instalação das lâmpadas de LED no Parque dos Poderes. A Avenida Leão Neto do Carmo era um dos locais que faltava receber a iluminação e a conclusão foi feita na última semana.

No local, foram instalados 41 postes circulares de concreto de 19 metros e 41 luminárias com cinco pétalas, totalizando 205 lâmpadas de LED de 150w. Um investimento superior a R$ 708 mil.

A iluminação no local atende a reivindicação dos servidores e da população que passa diariamente pela Avenida. Todas as avenidas do Parque dos Poderes já contavam com o serviço de iluminação, e este trecho estava às escuras.

Baseado em pilares de um Governo verde e sustentável, essa iniciativa, considerada limpa e renovável, que são marcas importantes da gestão do governador Eduardo Riedel, tem gerado economia ao poder público, já que não há cobrança na conta de luz e não há necessidade de manutenção constante.

Recentemente, o Governo anunciou o investimento de R$ 9,4 milhões em iluminação de LED solar, com a instalação de 994 postes e 1.185 luminárias em 49 rotatórias distribuídas por 27 municípios do Estado. Os serviços já foram concluídos em localidades que abrangem os municípios de Bodoquena, Bonito, Figueirão, Maracaju e Sidrolândia, totalizando 10 rotatórias finalizadas.

