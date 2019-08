Mercadão Municipal, marco na história de Campo Grande

Inaugurada em 30 de setembro de 1958 com uma grade festa, o mercadão é um dos pontos turísticos mais visitados de Campo Grande.

A história se iniciou com uma feira livre que existia na área entre as ruas 15 de Novembro e 26 de agosto, que movimentava toda a cidade, a maior Feira livre da capital na época, margeando os trilhos da Noroeste.

A área para construção do mercadão foi doada pelo O então Sr. Antonio Valente que trabalhava na Noroeste do Brasil estrada de ferro que foi uma Linha Tronco da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil é uma ferrovia transversal brasileira, em bitola métrica, que liga Bauru (SP) à Corumbá (MS), na fronteira com a Bolívia. Possui mais de 1.300 km de extensão, atravessando cidades como Araçatuba, Três Lagoas e Campo Grande.

Após a inauguração do prédio que se mudou para a rua Antonio Maria Coelho, e alguns dos comerciantes que já trabalhavam no local já imediatemte estavam dentro do construção feita especialmente pra eles.

Por tal o motivo o nome do Mercadão Municipal Antonio Valente, sendo um lugar único em Campo Grande, fazendo parte da cultura da cidade morena, com produtos e especiaria para culinária.

De acordo com o assessor admistrativo do local, Daniel Amaral, 45 anos, o mercadão emprega 600 pessoas no mercado formal e informal.

Um dos pratos mais marcantes que são feitos produzidos no mercadão é o pastel de jacaré introduzido no mercado apenas entre 2010/11 através da família Arakaki.

A família Arakaki está há 19 anos trabalhando no ramo alimentício do mercadão, entre salgados especiarias e pasteis uma ideía um tanto auspiciosa do Sr. Arakaki.

Pastel de jacaré, uma carne exótica não muito consumida no estado mas que fez sucesso, Marco Antonio Arakaki, 49, afirma que a ideia veio de uma passeio após ver uma degustação da carne dentro de um mercado o Arakaki a idéia veio de uma degustação em um mercado uma viagem “Pensei que era uma ideia diferente e quis tentar colocar no nosso restaurante.”

Em 2012ª barraca tokyo Dome da família Arakaki ganho o prêmio “Quatro Rodas”. O prêmio é um mapa do Brasil todo que eles indicam os melhores restaurantes, hótei e lugares é uma A avaliação do prato se desdobra em sete quesitos, com pesos diferentes: apresentação, temperatura, qualidade dos ingredientes, cozimento, harmonia (o equilíbrio dos elementos em uma receita), tempero e sensação final, que condensa impressões acerca dos quesitos anteriores.

Cada restaurante é avaliado segundo uma ficha desenvolvida pelo Guia Quatro Rodas Quando pergunto a Liliane Arakaki, 49 anos, se ela sairia da barraca se tivesse a chance de trabalhar em um lugar que lhe renderia mais ela descarta a possibilidade, “aqui no mercadão já tenho freguesia formada, e os comerciantes são como uma família”, afirma a proprietária do lugar que diz passar mais tempo no mercado do que em casa. O restaurante Tokyo Dome sozinho sustenta doze famílias e os proprietários, família Arakaki tem orgulho de dizer, que eles não apenas sustentam sua família no local, mas a família de doze funcionários.

