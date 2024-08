Motociclista voa após ser atingido por carro que furou 'Pare' no Bela Vista

Motociclista, que não teve a identificação revelada, foi socorrido em estado grave na manhã desta quinta-feira (8), após ser atingido por um carro, conduzido por um jovem, e ser arremessado contra a calçada após o motorista não respeitar a sinalização de 'Pare' no cruzamento das ruas José Pereira com Pau Brasil, no Jardim Bela Vista, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, o motorista teria levado a namorada para realizar fisioterapia em uma clínica próximo ao local do acidente e costuma passar pelo cruzamento, mas sempre parando na sinalização de Pare.

Dessa vez, ele seguia pela rua Pau Brasil e não respeitou a sinalização da via, furando a preferencial e atingindo o motociclista, que trafegava pela rua José Pereira. Com o impacto, a vítima foi arremessada contra a calçada e o carro, um Nissan Sentra, parou a alguns metros de distância do local da batida.

O motorista ligou para a namorada e teria dito "que fez uma cagada", se referindo ao acidente de trânsito. A companheira saiu da clínica e esteve dando suporte ao rapaz.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o motociclista para a Santa Casa. É esperado o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar para os trâmites da ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também