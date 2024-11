Motorista dorme ao volante e carro capota na MS-279

Um carro capotou na MS-279, trecho que liga Batayporã ao município de Anaurilândia, próximo do Córrego Combate, após motorista dormir ao volante, na madrugada deste sábado (16). Uma pessoa ficou ferida.

Um homem e seu cunhado estavam indo sentido Anaurilândia em um VW/Parati, quando na altura do km 188 ele dormiu ao volante e o carro saiu da pista. O veículo se chocou contra um barranco de terra e capotou.

O veículo parou com as rodas no solo. O passageiro teve fratura no braço e nas costelas.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e encaminharam o passageiro para o Hospital Regional.

O motorista não se feriu e ficou no local para os procedimentos cabíveis.

