MS fecha semana com isolamento social em estado crítico

Com uma média de 20 novos casos confirmados por dia e três óbitos pelo novo coronavírus (Covid-19) na última semana, Mato Grosso do Sul continua com ruas movimentadas e baixo isolamento social. Nesta sexta-feira (15) o mapeamento registrou taxa de distanciamento de 37,1%, a menor entre os dias 11 a 15 de maio.

Segundo o Governo de Estado, o comportamento se compara ao período pré-pandemia quando o percentual de pessoas que já permaneciam em casa normalmente variava entre 24% a 36%, preocupa autoridades estaduais de saúde que diariamente apontam o distanciamento social e o uso de máscaras como única medida capaz de frear a velocidade do contágio do vírus.

Nos municípios do interior do Estado os índices para esta sexta variam entre 27,5% e 60,6%. Os menores índices foram registrados em Aral Moreira (27,5%), Pedro Gomes (28,8%), Costa Rica (31,8%), Iguatemi (31,9%) e Coxim (32,9%). As taxas mais altas para o dia foram mapeadas nas cidades de Paranhos (60,6%), Rio Negro (51,7%), Taquarussu (50%), Novo Horizonte do Sul (48,8%) e Guia Lopes da Laguna (47,2%).

Campo Grande fechou a sexta-feira com taxa de isolamento em 36,4%, a menor para o mês, que até o momento teve os maiores índices registrados no feriado do trabalhador e no primeiro domingo de maio. As regiões da Capital com maiores movimentações para o dia foram: Núcleo Industrial (13,6%), Rita Vieira (16,7%), Vila Popular (25%), Zé Pereira (25,7%) e Maria Aparecida Pedrossian (25,5%).

Com presença confirmada em Mato Grosso do Sul desde 14 de março, a Covid-19 já atinge 36 dos 79 municípios do Estado, confirmando os alertas constantes da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para a preocupação com a interiorização dos casos.

Neste sábado (16.5) a SES anunciou mais uma morte, e 29 novos casos para as últimas 24 horas, sendo este o maior número de casos confirmados para um só dia. O boletim epidemiológico da Covid-19 em Mato Grosso do Sul agora conta com 508 confirmados, 15 óbitos e 148 casos em investigação, ou seja, aguardando análise e liberação de exames pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS).

Durante apresentação dos dados atualizados deste sábado, o secretário de saúde, Geraldo Resende chamou atenção dos municípios, em especial os da região sudoeste, para reforçarem as medidas preventivas de contágio. “Ao continuar nesse patamar de 6% ao dia, nós poderemos daqui a 7 ou 10 dias, duplicar o número de casos que hoje chega a 508 casos. Essa duplicação vai fazer com que haja casos críticos, principalmente de pacientes que vão demandar o uso de leitos de UTIs”, destacou em tom de preocupação.









