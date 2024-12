Mulheres são formadas em turma exclusiva para atuarem como eletricistas

Em cerimônia, realizada na Faculdade Senai de Campo Grande na última semana, 14 alunas receberam os certificados de formação do curso de eletricistas, em uma turma exclusiva de mulheres, com oportunidade de iniciar carreira.

Para o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, a formatura de uma turma de mulheres representa um marco significativo para a indústria, a educação profissional e, principalmente, para as participantes envolvidas. “Para mim, é um grande orgulho poder participar de novas oportunidades e chances de desenvolver a sociedade de maneira geral. Espero que elas continuem se aperfeiçoando para se tornarem profissionais ainda melhores e crescerem na carreira”.

A ação foi fruto de uma parceria com a Energisa MS, “A Energisa é uma empresa extremamente inclusiva. Temos mulheres em todos os setores e faltava exatamente a presença delas no setor de eletricistas, na nossa turma de campo. Eu fico muito feliz, porque há muito tempo queríamos montar este time”, destacou o diretor-presidente da concessionária, Paulo Roberto dos Santos.

Estudante de engenharia elétrica, a formanda, Lisiane Gois Rodrigues do Santos,encarou o curso como mais uma etapa para crescer profissionalmente. “Eu sou formada em logística e é uma área bem masculina também. Então, é um novo desafio para mim. Eram muitas inscritas, foi uma seleção bem difícil, mas eu consegui e, melhor ainda, terminei. Agregou bastante com a faculdade e é uma carreira a ser seguida. Estou feliz por isso”.

As alunas selecionadas pela Energisa fizeram quatro formações no curso de eletricista de rede de distribuição, no período de 17 de julho a 21 de novembro de 2024.

Formandas:

Ana Paula Souza Sales

Cryslaine Matos Gonzales

Cynthia Grasiele Moura Cavalcante

Eloisa Santos Araujo

Gisela Mattos de Oliveira

Graziela Vicente Nantes

Jéssica Aguero Ferreira

Lisiane Gois Rodrigues do Santos

Michelle Ferreira de Oliveira

Naiana Gonçalves Botelho

Poliana Geraldo Ferreira

Thais Souza Oliveira

Vanessa Angelika Assis Mendoza

Vanessa Nathalia Reis de Souza

