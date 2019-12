“Nova 14” ganhará unidade do Burger King

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Depois de reformada, a rua 14 de Julho agora começa a atrair estabelecimentos conhecidos no ramo de franquias fast food, será inaugurada na próxima sexta-feira (3) mais uma loja do Burger King.

A unidade a ser inaugurada é do Grupo Conforti, que já conta com 5 lojas em Campo Grande. Agora, o público da área central terá mais uma opção, já que a mais nova loja será na rua 14 de Julho esquina com a avenida Fernando Corrêa da Costa.

O novo restaurante da região central funcionará de domingo a domingo das 8h às 23h, já a partir do dia 3 de janeiro, um ano após a inauguração da última loja do Grupo Conforti, o Burger King da Mascarenhas.

Inauguração

Quando: 03 de janeiro de 2020

Onde: Rua 14 de Julho esquina com Avenida Fernando Corrêa da Costa

Que horas: A partir das 17h

Preço: Acesso gratuito a comunidade, lanches comercializados normalmente.

Deixe seu Comentário

Leia Também