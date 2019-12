Guardas municipais são presos com cocaína e maconha na capital

Os guardas municipais Emerson Teixeira Barbosa, de 44 anos, e Fernando Dutra de Oliveira, de 36 anos, foram presos com maconha e porções de pasta base de cocaína, na Vila Almeida, em Campo Grande, na tarde dessa sexta-feira (27)

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares (PM) faziam rondas pelas Rua Presidente Rodrigues Alves quando viram os dois homens, que foram abordados e revistados.

No bolso de Fernando foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína, que diante do flagrante se identificou como guarda municipal.

Emerson, também tinha duas porções de pasta base no bolso e contou aos policiais que assim como o amigo, era guarda municipal e trabalhava com segurança no paço municipal.

Ainda de acordo com o registro policial, Emerson contou que é usuário de droga, e havia comprado as porções de pasta base com o colega de profissão, minutos antes da abordagem.

Emerson detalhou ter pago R$ 100 pela droga, com duas notas novas de R$ 50, dinheiro que foi encontrado com Fernando. Outros R$ 461 em notas trocadas foram apreendidos com ele também.

Já na casa de Fernando, os policias encontraram vários apetrechos usados para o preparo da droga como uma peneira, uma colher e um prato com vestígio de droga, além de vários sacos cortados para o embalo dos papelotes e uma porão de maconha.

Foi apreendido também uma motocicleta Yamaha Fazer 150, usada para entrega dos entorpecentes.

No portal da transparência, consta que o guarda Emerson mantém cargo de “encarregado governamental” Já Fernando é guarda municipal, terceira classe, desde 2013 e já foi alvo de uma operação da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e no início do ano foi monitorado por tornozeleira eletrônica.

Eles foram flagrados por policiais militares e levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

Guarda Municipal

Em nota a Guarda Municipal de Campo Grande informou que assim que a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) receber formalmente os dados da ocorrência irá determinar a corregedoria-geral abertura de processo disciplinar em desfavor dos guardas envolvidos no episódio.

“A título de informação um dos GCMs presos em flagrantes (Fernando) já responde processo disciplinar e está afastado Preventivamente.Cumprido os ritos do processo administrativo, ampla defesa e prazos, no máximo em 60 dias deverá sair decisão final sobre aplicação da pena.”

