Após se masturbar para mulher em praça, tarado tenta agredir guardas

Ederson Antunez Aguilar, de 23 anos, foi preso suspeito de importunação sexual contra uma mulher na noite dessa segunda-feira (9), em Ponta Porã.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso ocorreu às 22h na Praça Lício Borralho. A vítima, de 27 anos, contou à guarnição que Ederson estava mostrando o órgão genital dele para ela, que estava trabalhando em uma loja de frente para a praça.

A mulher informou as características do acusado para a equipe de guardas que o localizaram. Ele se negou a mostrar os documentos policiais e desacatou os agentes com palavras de baixo calão.

O acusado precisou ser algemado, pois estava alterado e tentava agredir os guardas.

Ederson foi preso pela Guarda Civil Municipal de Fronteira (GCMFron) e encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Ponta Porã.

