Tio que estuprou sobrinha por 6 anos no MS foge pra são Paulo onde é preso

Um homem de 26 anos, acusado de estuprar a própria sobrinha durante seis anos, em Paranaíba, interior do Mato Grosso do Sul foi preso em Guaraçai (SP), A Polícia Civil divulgou na última quinta-feira (29), a prisão preventiva do autor.



De acordo com a investigação, em 2016, a família da menina registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Paranaíba. Em depoimento, a menina já com 12 anos, disse que era violentada pelo tio desde os 6.



Conforme a polícia, ele se aproveitou do grau de parentesco para se achegar até a vítima, se aproveitando da confiança da família.



Após saber que tinha sido denunciado e que sua prisão tinha sido decretada, o tio decidiu fugir. Foi só depois de três anos que a investigação apontou que ele estava escondido na cidade de Guaraçai.



O autor do estupro foi encaminhado para Mato Grosso do Sul, onde permanece à disposição da Justiça.

