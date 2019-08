Vídeo - Guardas municipais agridem morador em UPA

Um vídeo gravado em uma UPA na cidade de Dourados mostra o momento em que um morador da cidade é agredido por três guardas municipais. As imagens repercutiram na internet nesta quinta-feira (22) e as informações foram divulgadas pela página Alô Dourados, no Facebook.

No vídeo, é possível ver um homem discutindo quando, de repente, um dos guardas desfere dois tapas no rosto dele. Os outros dois guardas também usam da força na tentativa de conter o morador.

Diante de todos os pacientes que aguardavam atendimento, o rapaz é arrastado e as agressões continuam. As pessoas pedem para que os guardas tratem o rapaz com respeito e, ao perceber que está sendo filmado, um dos guardas começa a discutir com os pacientes.

O homem que aparece nas imagens seria usuário de drogas. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Guarda Municipal por perturbação do sossego.

Confira o momento em que o rapaz é agredido na UPA:

