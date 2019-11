Nova Lima ganha novo acesso ao centro

Saiba Mais Geral Prefeitura abre licitação para etapa B de pavimentação do Nova Lima

Com a implantação de duas novas rotatórias na rua Martim Afonso de Souza, Residencial Oscar Salazar, a população da região do bairro Nova Lima terá mais uma alternativa viável de acesso ao centro de Campo Grande e equipamentos públicos como o Centro Regional de Saúde na Avenida Cônsul Assaf Trad.

Foi aberta uma alça de acesso entre as duas rotatórias para deixar a Martim Afonso para o tráfego de quem mora no residencial. Margeando as duas rotatórias na Martim Afonso de Souza, onde há um piscinão que terá sua capacidade ampliada para retenção de mais de 20 mil metros cúbicos de água, e que será construída uma área de lazer, com campo de futebol, gramado e pista de caminhada.

Com a licitação do Nova Lima Etapa B, a Prefeitura iniciará a terceira drenagem e pavimentação nesta região da cidade (saída para Cuiabá), beneficiada com 45km de pavimentação. São recursos do PAC Pavimentação, que a atual gestão destravou e viabilizou junto ao Governo do Estado os recursos da contrapartida, em torno de 15% do total investido.

Já foram executados 20 quilômetros de pavimentação no Nova Lima Etapa A (localizada no quadrilátero das avenidas Cônsul Assaf Trad/Marques de Herval/Zulmira Borba e Rua Gerônimo de Albuquerque; mais 11 km no Jardim Anache) e estão na fase de conclusão 14km de asfalto no quadrilátero mais alto do Nova Lima, o chamado complexo José Tavares: acima da Francisco Pereira Coutinho até a Major Giovani Francisco, entre a Marques de Herval ate a divisa com o Vida Nova e o residencial Tarsila do Amaral.

