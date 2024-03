"O Bioparque Ã© nosso", diz Riedel em solenidade

Durante a manhã desta terça-feira (26), entidades de diversos setores e o Governo do Estado assinaram um termo de cooperação técnica na abertura da II Jornada de Pesquisa & Tecnologias em alusão ao segundo aniversário do Bioparque, em Campo Grande.

O governador Eduardo Riedel apontou que sente um orgulho por ter um "equipamento" desse nível no Estado, que passou a dar outra dimensão para o sentido Pantanal, proporcionando outro olhar para o turismo e engrandecendo as pesquisas das universidades, ganhando uma base científica grandiosa.

"É um ganho inestimável para Mato Grosso do Sul. Só elogios na forma de atender, no serviço, na inclusão, no cuidado, no carinho com os peixes e com as pessoas, com a vida que está aqui dentro e com as pessoas que vêm ver essa vida. Então, orgulho gigante e a gente vai continuar tendo muito cuidado em cada passo que a gente dá na melhoria do nosso Bioparque Pantanal".

Nesses dois anos, o Bioparque Pantanal recebeu a visitação de 730 mil pessoas, contendo uma média diária de visitação de até duas mil pessoas e alcançando uma média mensal de quase 40 mil pessoas. Turistas de 129 países, reconhecidos pela ONU (Organização das Nações Unidas), também estiveram conhecendo o espaço.

A diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri, explica que o sucesso do espaço está na junção do trabalho e de pessoas que amam o tanto que faz.

"Nós não esperávamos nesse vulto, mas que nos deixou muito felizes de estar recebendo pessoas de todos os cantos, que gostaram, do nosso trabalho, nos referendaram no Google e mostraram que o Bioparque Campo Grande e o Mato Grosso do Sul, ele está aí para ser mostrado, mostrado as nossas riquezas, a nossa biodiversidade".

Riedel aproveitou o encontro para afastar qualquer possibilidade de privatização ou venda do Bioparque e enfatizar que está buscando parceiros que possam melhorar áreas específicas. "Nós podemos mais do que já tem, que foi construído de maneira brilhante. Então não se preocupem, o Bioparque é nosso, é do Mato Grosso do Sul, independente de quem serão os nossos parceiros".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também