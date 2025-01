'Operário Sangue Bom': ação une forças para melhorar estoque de bolsas no Hemosul

O Operário Futebol Clube e o Instituto Sangue Bom uniram as forças para realizarem uma campanha de doação visando melhorar o estoque de bolsas de sangue no Hemosul. A ação acontecerá nesta segunda-feira (27), a partir das 14h.

A ação contará com a presença de jogadores, comissão técnica e time convidou os torcedores para participar da campanha, com o intuito de garantir bolsas que possam ajudar centenas de pessoas.

A campanha "Operário Sangue Bom" reforça o compromisso do clube com a sociedade, levando sua paixão para fora dos gramados e mostrando que o futebol também é uma ferramenta de transformação social.

A iniciativa conta com a presença especial do presidente do Instituto Sangue Bom, professor Carlão, que reforçou a importância de campanhas como essa. “Estamos unidos por uma causa maior. Cada bolsa de sangue doada pode salvar até quatro vidas, e a participação de todos é fundamental para manter os estoques abastecidos, especialmente em períodos de maior demanda”, afirmou Carlão.

O que é preciso para doar sangue? Para poder doar sangue basta cumprir alguns requisitos básicos, como estar em boas condições de saúde, pesar acima dos 55 quilos, ter entre 16 e 69 anos - menores devem estar acompanhados dos responsáveis, e ter um documento com foto em mãos.

O Hemosul, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n° 1304.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também