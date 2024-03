As cidades de Paranaíba e Amambai serão contempladas com as novas sedes do Instituto Federal. A novidade foi divulgada nesta terça-feira (12), após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciar o plano de expansão da rede federal de ensino técnico. Serão 100 novas unidades para o país e Mato Grosso do Sul ganhou duas sedes.

Serão investidos R$ 3,9 bilhões em obras nos institutos federais, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Desse total, R$ 2,5 bilhões são para instalação de novos campi e R$ 1,4 bilhão para melhorias em unidades já existentes, como a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos.

No caso de Paranaíba, devido à localização geográfica - pois está muito distante dos campi existentes, bem como por registar uma das maiores taxas de crescimento populacional (24%), devido ao avanço da indústria de papel e celulose.

Já Amambai, pela necessidade de promover o desenvolvimento dos municípios com os menores IDH (Índices de Desenvolvimento Humano) e baixos PIB per capita, como os da região extremo Sul do Estado.

Os municípios que possuem campi no Estado são Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que esteve na cerimônia representando o Governo do Mato Grosso do Sul, ‘a iniciativa vem ao encontro da construção do estado que queremos’. Barbosinha agradeceu o apoio da bancada Federal (deputados e senadores), ao Governo do Estado e a todos os professores integrantes da reitoria do IFMS (Instituto Federal de MS).

