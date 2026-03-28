Parceria vai formar 200 motoristas para atuar em fábrica de celulose em MS

A parceria entre o governo de Mato Grosso do Sul e a iniciativa privada vai garantir a formação de 200 motoristas de caminhão para atuar na fábrica de celulose em construção no município de Inocência.

O acordo foi firmado entre a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e a empresa Arauco. A capacitação será realizada em Três Lagoas e terá como foco profissionais com habilitação nas categorias B ou C que desejam migrar para a categoria D.

O curso será gratuito, com custos assumidos pela Semadesc e pela Arauco. Além da formação, os participantes aprovados receberão uma bolsa-bônus oferecida pela empresa.

Caberá ao Senat o recrutamento dos candidatos, a oferta das aulas e também o custeio das taxas necessárias para a mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A iniciativa busca atender à demanda da futura planta industrial, que deve empregar centenas de motoristas no transporte de madeira, com possibilidade de ampliação do número de vagas conforme a necessidade da operação.

A previsão é que novas turmas sejam abertas até o início das atividades da fábrica, previsto para 2027, ampliando as oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho no Estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também