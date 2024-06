Personagem da Carreta da Alegria erra perfomance e cai da fachada de prédio

Em Nova Andradina, o personagem “O Máskara”, da Carreta da Alegria, ficou ferido ao sofrer uma queda na noite deste sábado (22).



Segundo o Nova News, o personagem estaria fazendo alguns saltos quando teria subido na fachada de um prédio na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, região central da cidade, errado a performance e caído de costas, batendo a cabeça no chão, o que gerou um sangramento no rosto dele.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, prestou os primeiros socorros, e encaminhou a vítima para o hospital. O artista estava consciente nesse momento, e reclamou de dores pelo corpo.



Na hora que aconteceu o acidente, a Carreta da Alegria estava lotada de crianças acompanhadas de seus responsáveis. Testemunhas afirmaram que a cena foi "chocante".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também