"Plantando o Futuro": Capital terá cursos gratuitos de qualificação profissional

Uma parceria entre Senai, Suzano e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai oferecer 480 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional em Campo Grande. O projeto 'Plantando o Futuro' atenderá pessoas de baixa renda, acima de 16 anos, com aulas no período noturno em unidades escolares e nos centros de atenção social dos bairros Aero Rancho, Noroeste e Nova Lima.

O lançamento do projeto foi realizado nesta terça-feira (13), em uma cerimônia na Escola Estadual Neyder Sueli, no bairro Aero Rancho.

Entre os principais objetivos do projeto está a melhora na renda das pessoas por meio da empregabilidade ou fomento ao empreendedorismo. A qualificação facilita a transição dos participantes para o mercado de trabalho formal, já que o projeto também conta com parcerias com empresas locais e incentivo ao empreendedorismo, através de suporte e orientações para aqueles que desejam iniciar seus próprios negócios.

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, destacou o papel do Senai na geração de oportunidades de melhoria das condições de vida por meio da qualificação profissional.

"Para nós é um desafio e um prazer formar o futuro profissional que está no ensino médio, e além disso, formar a família desses alunos, que muitas vezes está na expectativa de uma oportunidade de emprego. A indústria está crescendo de forma exponencial em Mato Grosso do Sul, e o Senai segue na vanguarda para dar suporte ativo e atender as demandas das empresas e da sociedade", afirmou Mangialardo.

A superintendente de políticas educacionais da Secretaria de Estado de Educação, Adriana Buytendorp, reconheceu a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada na área da educação.

"Juntos somos muito mais fortes, especialmente quando estabelecemos parcerias voltadas para melhorar as condições de formação de nossos estudantes e acesso ao mercado de trabalho. Em nome do secretário Hélio Daher, agradeço essa parceria realizada com o Senai, a Suzano e a Secretaria de Educação. Isso é o começo de muitas outras parcerias que podem ser implantadas em nosso Estado para trazer melhor formação para os nossos alunos”, disse Adriana.

Segundo o gerente de sustentabilidade da Suzano, André Roberto Becher, a empresa acredita que o caminho para a construção de uma sociedade melhor passa fundamentalmente pela educação.

“O programa Plantando o Futuro é uma iniciativa que leva qualificação de excelência aliada a oportunidades de trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nós seguimos um direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’, e, por meio desse projeto, estamos investindo no desenvolvimento pessoal, contribuindo para a inserção no mercado de trabalho, para a geração de renda e, principalmente, para a redução de desigualdades sociais", afirmou.

Durante o evento, foi lançado o Laboratório de Educação Profissional, realizado em parceria entre Senai, Suzano e Secretaria de Estado de Educação. O espaço visa ampliar as oportunidades e conectar os alunos dos itinerários formativos do ensino médio da Escola Estadual Neyder Sueli com o mercado de trabalho.

Sobre o projeto

O projeto Plantando o Futuro é uma iniciativa de dois anos que visa capacitar 2.390 pessoas e tirar pelo menos 1.434 pessoas da linha da pobreza em 10 municípios de atuação da Suzano em Mato Grosso do Sul. Além da Capital, Água Clara, Brasilândia, Bataguassu, Três Lagoas, Selvíria, Aparecida do Taboado, Inocência, Santa Rita do Pardo e Ribas do Rio Pardo devem receber cursos de qualificação profissional.

Confira os cursos que serão oferecidos em Campo Grande:

E.E. Profª Neyder Suelly Costa Viera – Aero Rancho

Agente de Inspeção de Saúde e Segurança do Trabalho - 40h - 19h às 22h;

Eletricidade Básica - 40h - 19h às 22h;

Vendedor - 40h - 18h às 22h;

Atendimento ao público - 40h - 18h às 22h;

Cras Hercules Mandela – Jardim Noroeste

Eletricista Veicular - 80h - 18h às 22h;

Costura Criativa - 40h - 18h às 22h;

Eletricidade Básica - 40h - 18h às 22h;

Fundamentos da Manutenção de Ar Split - 40h - 18h às 22h;

Cras Vida Nova – Nova Lima

Conserto e Customização de Roupas - 40h - 18h às 22h;

Costura Criativa - 40h - 18h às 22h;

Fundamentos da Manutenção de Ar Split - 40h - 18h às 22h;

Eletricidade Básica - 40h - 18h às 22h.

As matrículas podem ser feitas pelo telefone (67) 3312-9400.

