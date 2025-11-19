Policiamento Ambiental realiza bazar para arrecadar recursos ao Projeto Florestinha

O Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) realizará neste sábado (22), a partir das 8h, um bazar beneficente destinado a arrecadar recursos para melhorias estruturais do Projeto Florestinha. O evento ocorrerá na sede da instituição, localizada na Rua Lima Félix, 174, Jardim Veraneio, em Campo Grande.

O bazar disponibilizará mais de mil itens cedidos pela Receita Federal, provenientes de apreensões. Entre os produtos ofertados estão eletrônicos, perfumes, cosméticos, brinquedos, artigos de vestuário e outros materiais diversificados, todos comercializados a preços reduzidos.

Os valores arrecadados serão integralmente aplicados na ampliação e adequação da infraestrutura do Projeto Florestinha, programa mantido pelo CPAmb que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O projeto oferece atividades de contraturno escolar com foco em educação ambiental, cidadania e formação básica em noções de civismo, atuando como instrumento de prevenção social e apoio comunitário.

A iniciativa permite que a população tenha acesso a produtos a baixo custo, ao mesmo tempo em que contribui para a continuidade e o aprimoramento de uma ação socioeducativa consolidada no Estado

