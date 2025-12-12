Menu
Prazo para aproveitar Refis termina às 19h desta sexta-feira na Capital

Esta é a última oportunidade do ano para organizar pendências e começar 2026 com mais tranquilidade

12 dezembro 2025 - 15h54Taynara Menezes
O programa oferece descontos de até 80% sobre juros e multasO programa oferece descontos de até 80% sobre juros e multas   (Foto: Divulgação )
O prazo para regularizar débitos com o Município de Campo Grande pelo Programa de Regularização Fiscal (Refis) termina nesta sexta-feira (12). Esta é a última oportunidade do ano para organizar pendências e começar 2026 com mais tranquilidade.

O programa oferece descontos de até 80% sobre juros e multas, facilitando a vida de contribuintes que desejam se regularizar sem comprometer o orçamento. A proposta é permitir que famílias e empresas encontrem uma forma acessível de quitar suas dívidas e evitem entrar no novo ano com o peso de pendências municipais.

Podem aderir ao Refis pessoas físicas e jurídicas com débitos gerados até 10 de novembro de 2025, incluindo IPTU, ISS, taxas de alvará e outros tributos municipais. Ficam de fora apenas multas de trânsito, infrações ambientais, indenizações e dívidas contratuais.

O pagamento à vista garante o maior desconto, mas também há opções de parcelamento com condições flexíveis.

A regularização hoje também evita transtornos futuros. De acordo com normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), débitos municipais devem ser protestados em cartório antes de serem levados ao Judiciário, o que pode resultar em nome negativado e dificuldades para obter crédito. O Refis é justamente a chance de resolver a situação antes que isso aconteça.

Como hoje é o último dia, contribuintes ainda podem buscar atendimento com calma, sem precisar enfrentar filas ou correr contra o relógio. Negociar agora significa iniciar 2026 com mais segurança e leveza financeira.

Onde e como negociar

Você pode consultar seus débitos, simular valores e fechar acordos de forma rápida e segura.
Site oficial: refis.campogrande.ms.gov.br
WhatsApp: (67) 4042-1320
De segunda a sexta, das 7h às 19h

Atendimento presencial – CAC
Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655
Das 8h às 16h (atendimento contínuo, sem intervalo)

