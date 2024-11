Prefeitura anuncia processo seletivo para assistente educacional inclusivo

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Gestão divulgou o edital do processo seletivo simplificado para a seleção de assistente educacional inclusivo para contratação temporária, para atender a excepcional interesse público.

Serão selecionados 200 profissionais com Formação Específica no Curso de Magistério ou Normal Médio (Curso Técnico Profissionalizante). A jornada de trabalho é de 40 semanais e remuneração bruta de R$ 2.500.

As inscrições serão online e gratuitas de 8 a 15 de novembro através do portal e www.campogrande. ms.gov.br/seges/processoseletivo e o encaminhamento dos títulos deve ser feito no mesmo período para o e-mail [email protected].

Confira o edital na edição 7.709 do Diogrande desta sexta-feira (8), a partir da página 2.

