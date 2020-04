Prefeitura arrecada ração para ONGs de defesa animal

A Subsecretaria do Bem-Estar Animal -SUBEA- está arrecadando rações para cães e gatos que serão distribuídas entre ONGs e protetores cadastrados no Conselho Municipal do Bem-Estar Animal (Combea). Segundo a subsecretaria, as doações caíram devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ainda conforme o órgão, a ação faz parte do projeto Alimente Um Auau e/ou um Miau e a entrega deve ocorrer ainda esta semana. Segundo a subsecretária da pasta, Ana Cristina Camargo, as doações tinham quase zerado devido ao problema ocasionado pelo coronavírus e o projeto está ajudando a mudar essa situação.

“Já era difícil conseguir ajuda, com essa pandemia as doações quase zeraram. Tem muito animal passando fome, em situação de abandono. Por isso, o projeto é importante, apara mudarmos essa situação”, explicou.

Iniciado há uma semana, o projeto já ajudou a arrecadar duas toneladas de ração para cães através de empresas parceiras. No entanto, toda doação neste período é bem-vinda, também para os gatos. Para doar, bastar levar a ração ao Paço Municipal na avenida Afonso Pena, 3297 no horário de expediente, das 8h30 às 13h30.

A primeira distribuição deve ocorrer esta semana e até o momento serão 974 cães ajudados, distribuídos entre ONGs e protetores de animais.

