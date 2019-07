Prefeitura divulga licitação de R$ 1 mi para estações de pré-embarque

A prefeitura vai investir R$ 1 milhão na implantação de 17 estações de pré-embarque do transporte coletivo nos corredores de ônibus sudoeste (Guia Lopes/Brilhante/Bandeirantes) e norte (Rua Bahia), com quase 8 quilômetros de extensão. A abertura da licitação para o serviço foi divulgado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta terça-feira (16).

O projeto, com orçamento de R$ 1 milhão, conta com recursos do Programa de Mobilidade Urbana. A abertura das propostas das empresas participantes está programada para o próximo dia 16 de agosto.

Serão três estações de 10 metros de cumprimento e 14 de 5 metros, ambas, com 2,5 metros de cobertura. As estações maiores terão 15 assentos e as menores, seis bancos, além de uma estrutura de concreto onde os usuários também poderão se acomodar.

Os projetos foram desenvolvidos por arquitetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, contemplando normas de acessibilidade.

Pelo planejamento da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, na Rua Guia Lopes, serão instaladas quatro estações, na esquina com a Rua Paissandu; na Brilhante são quatro Cyriaco Maymone; Mario Quintanilha; Manoel Proença e Marechal Deodoro.

Na Bandeirantes, serão sete estações, entre as ruas Nova Bandeirantes e Campinas ; entre a Manoel Cavalcante Proença e Hermenegildo Pereira; entre as ruas Sebastião Maluf e Tenente Antonio João; entre as ruas Caiapós e Argemiro Fialho; entre as avenidas Salgado e Rua Brilhante e entre as ruas Paissandu e 26 de Agosto.

Na Rua Bahia, estão programadas cinco estações, um delas de 10 metros. Brilhante e Bandeirantes, também receberão uma estação de 10 metros.

