Prefeitura entrega CRFs à 300 famílias da Capital

A prefeitura de Campo Grande realizou, na noite dessa segunda-feira (29), um evento que atendeu 300 famílias com assinatura de contratos de imóveis sorteados e a entrega das Certidões de Regularização Fundiária (CRFs).

A entrega foi comemorada pela prefeita Adriane Lopes, que ressaltou o compromisso do governo municipal com as famílias que aguardam acesso à moradia digna. “Não tem nada mais importante do que ter um lugar seguro para morar. Podemos até voar, mas temos que ter o nosso ninho para voltar. Hoje são 300 famílias que estão tendo o seu cantinho, recebendo a regularização fundiária ou o seu lote. Por isso, nós é que estamos muito gratos de poder proporcionar esse momento tão especial a vocês”, comentou.

O evento foi realizado no espaço anexo à Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), e o corpo técnico do órgão campo-grandense atendeu 100 famílias com a assinatura de contratos, beneficiários dos lotes sorteados durante a 7ª edição do Feirão Habita Campo Grande, ocorrido em setembro de 2022.

No total, 200 famílias receberam as Certidões de Regularização Fundiária (CRFs), somando para cerca de 1.200 pessoas beneficiadas diretamente pela habitação de interesse social no evento.

Os loteamentos que tiveram contratos assinados foram distribuídos nos bairros Gabura (16 lotes), Paulo Coelho Machado (10 lotes) e Lagoa Dourada (22 lotes). Os lotes do Portal Caiobá (117 lotes), estes estão em fase de finalização dos trâmites documentais, e em breve serão disponibilizados para os sorteados no processo seletivo.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também