Prefeitura fará força-tarefa para acelerar emissão de 'Habite-se' na próxima semana

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana) vai realizar uma nova força-tarefa entre os dias 11 e 15 de novembro. A ação é para responder à crescente demanda por regularização de edificações e agilizar a emissão de Cartas de Habite-se, que quadruplicou desde a implementação da Lei da Anistia.

O objetivo é acelerar a análise de quase mil processos de regularização em tramitação, reforçando o compromisso da administração municipal com a organização urbana e a eficiência no atendimento ao cidadão.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Kátia Sarturi, destacou a importância do mutirão em curso. “Embora saibamos que um mutirão não seja uma solução ideal, é uma medida necessária neste momento para zerar as vistorias relacionadas aos processos de regularização das edificações para a emissão da Carta de Habite-se. No entanto, quanto aos processos referentes às novas construções que estiverem em dia, após a solicitação do documento, a Carta de Habite-se está sendo emitida em até 30 dias”.

Lembrando que o prazo para a solicitação de regularização através da Lei Complementar n.º 476, que estabeleceu anistia condicional às edificações clandestinas e/ou irregulares perante o município, permitindo que uma ou mais edificações possam ser regularizadas no mesmo lote, será encerrado em dezembro deste ano.

Fazendo um comparativo com 2022, o ano anterior a vigência da Lei da Anistia, onde foram formalizados cerca de 1.800 pedidos de Cartas de Habite-se e com a entrada em vigor da Lei de Anistia, os números mostram que entre janeiro de 2023 e setembro de 2024, ou seja, em 22 meses foram formalizados 4.541 pedidos de Carta de Habite-se somente pela Lei da Anistia (imóveis irregulares), que somadas aos 2.200 pedidos de Carta de Habite-se solicitados após a conclusão da obra (imóveis regulares), geraram o total de 6.741 pedidos. Resultando em aumento quatro vezes maior por pedidos de Cartas de Habite-se do que em anos anteriores.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também