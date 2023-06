Prefeitura ganha 1° lugar em concurso nacional de ouvidorias

A Central de Respostas, uma parceria entre Ouvidoria-Geral do Município (OGM) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), de Campo Grande ganhou o primeiro lugar no 6º Concurso de Boas Práticas promovido pela Rede Nacional de Ouvidorias, coordenado pela Coordenadoria Geral da União (CGU).



O resultado divulgado no mês de maio aponta a Capital Morena como a primeira no ranking na categoria Governança de Serviços para cidades acima 300 mil habitantes.



A Central de Respostas foi o projeto inscrito que garantiu a premiação, tendo sido criada com o objetivo de melhorar a qualidade e a quantidade das respostas da Sisep no FalaCG.



“Esse prêmio ressalta o compromisso e a importância da gestão com a qualidade dos serviços que prestamos aos munícipes de nossa cidade. Um prêmio nacional, em meio a tantas outras propostas de órgãos significativos para o poder público nas três esferas, mostra o quanto Campo Grande avança rapidamente ao encontro das necessidades da população e o quanto a Ouvidoria-Geral está engajada em favorecer este processo”, ressalta o Ouvidor-Geral de Campo Grande, Robson Dias.



Implantada em 2021, a Central de Respostas melhora o Tempo Médio de Resposta (TMR) das demandas registradas e aprimora a Governança dos Serviços Públicos através de análises diárias de toda a demanda dos serviços programados pelos diversos setores da Sisep, unificando as informações, enviando para o superintendente da pasta e conferindo as demandas do FalaCG para responder as solicitações registradas na plataforma, harmonizando assim a programação diária da Sisep com o FalaCG para que possam ser respondidas no menor espaço de tempo possível.



O Concurso



Conforme o regulamento, o concurso tem por objetivo estimular, reconhecer e premiar iniciativas desenvolvidas pelas ouvidorias públicas em todos os níveis da federação, que promovam o aprimoramento do controle social, a ampliação de espaços e canais de participação social na gestão e a melhoria na prestação de serviços públicos por meio de ouvidorias.



A Comissão de Julgamento do concurso avaliou as práticas observando os seguintes critérios: Criatividade e Inovação, Custo-benefício, que analisa o custo administrativo de implementação e baixa burocratização dos processos; Impactos da iniciativa/contribuição; Simplicidade e Replicabilidade.



Fale com a Ouvidoria



Para solicitações de serviços, a população pode acessar a plataforma Fala Campo Grande através da web, aplicativo, ou ligando na central 156. Para demandas de ouvidoria, podem acessar as ouvidorias de cada secretaria, ou mesmo a Ouvidoria-Geral do município através do telefone 3314-4639 ou do site ouvecg.campogrande.ms.gov.br.



