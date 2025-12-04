Menu
Projeto 'Nossa Energia' inicia agenda especial de Natal nos bairros da Capital

A ação leva atendimento, educação energética e benefícios a famílias de baixa renda

04 dezembro 2025 - 09h52Sarah Chaves
Com a chegada de dezembro, a Energisa Mato Grosso do Sul intensifica sua presença nas comunidades ao integrar o projeto Nossa Energia às celebrações do “Natal nos Bairros 2025”, realizadas pela Prefeitura de Campo Grande.

A iniciativa leva às ruas da capital e aos distritos rurais duas Unidades Móveis Educacionais, caminhões iluminados e decorados especialmente para o período, que reforçam ações de eficiência energética e orientação ao consumo consciente.

Segundo o engenheiro especialista em Eficiência Energética da concessionária, Emerson Rivelino, o período festivo amplia o diálogo com a população. “As atividades permitem levar benefícios que promovem economia e mais segurança no uso da energia elétrica, principalmente entre famílias de baixa renda”, explica.

Entre os serviços oferecidos estão o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que garante desconto na conta de luz, a troca gratuita de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos LED e a distribuição de materiais educativos. Para participar da substituição das lâmpadas, o cliente deve apresentar RG, CPF, uma conta de energia e as lâmpadas antigas.

Programação em Campo Grande
As ações serão realizadas em diversos bairros ao longo da primeira semana de dezembro, com horários ampliados para facilitar o acesso dos moradores.

02/12 – Parque Jacques da Luz (Moreninha III – Região Bandeira)

Rua Barreiras, s/n

17h às 19h30

Serviços: cadastro na TSEE, troca de lâmpadas, distribuição de materiais educativos e atividades da Unidade Móvel Educacional.

03/12 – CRAS Henedina Hugo Rodrigues – Vida Nova

Rua Jaci Maria de Azevedo Môro, 164

18h às 20h30

Serviços: cadastro na TSEE, troca de lâmpadas e distribuição de materiais educativos.

01 a 05/12 – Central de Cursos (ao lado da UPA Moreninhas III)

Rua Anacá, 699 – Moreninhas III

08h30 às 16h30

Atividades:

 – Cadastro na TSEE (todos os dias)

 – Troca de lâmpadas (02 a 05/12)

 

06/12 – Lateral do Campo de Futebol (Moreninhas III)

Rua Anacá, esquina com Rua Jaturama

08h30 às 12h

Serviços: cadastro na TSEE e troca de lâmpadas.

 

07/12 – Lateral do Campo de Futebol (Moreninhas III)

Rua Anacá, s/n

16h30 às 21h

 Atividades: cadastro na TSEE, troca de lâmpadas, palestra na Unidade Móvel Educacional e distribuição de materiais educativos.

Às 19h, haverá sorteio de 15 geladeiras e 30 ventiladores para clientes de baixa renda que participaram das ações.

 

Programação nos distritos

04/12 – Distrito de Anhanduí
Escola Municipal Professor Isauro Bento Nogueira – Rua Mariporã, 60

18h às 20h30

Serviços: cadastro na TSEE, troca de lâmpadas e distribuição de materiais educativos.

06/12 – Distrito de Rochedinho

Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco – Rua Guia Lopes, 340 – Bom Fim

18h às 21h

Serviços: cadastro na TSEE, troca de lâmpadas e distribuição de informações de segurança e economia de energia.

 

 

