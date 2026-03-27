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Queimadas irregulares geram R$ 39 mil em multas durante fiscalização em Bonito

Casos envolvem queimada, supressão de vegetação e obras sem autorização

27 março 2026 - 18h11Vinicius Costa
Procedimentos envolvem queimada irregularProcedimentos envolvem queimada irregular   (Divulgação/MPMS)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul intensificou a atuação ambiental em Bonito, acompanhando três procedimentos que resultaram em R$39mil em multas aplicadas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e pela Polícia Militar Ambiental.

As fiscalizações envolveram queimada irregular, supressão de vegetação nativa em área de reserva legal e obras sem o devido licenciamento ambiental. As multas aplicadas foram acompanhadas de notificações, apreensões de materiais e determinações para regularização das áreas.

No primeiro caso, a queimada atingiu mais de sete hectares de área agropastoril durante período proibitivo de uso do fogo, gerando multa de R$24mil e medidas administrativas para prevenir novos danos.

Outro procedimento apura a retirada irregular de vegetação nativa que resultou em multa de R$5mil, paralisação das atividades e registro de ocorrência encaminhada ao MPMS. Já a terceira apuração trata de abertura de via interna, construção de edificações e uso de poço tubular sem licenciamento, com multa de R$10mil aplicada pelo órgão ambiental.

Os três procedimentos continuam em andamento, com o MPMS monitorando a adoção de providências para assegurar a reparação dos danos ambientais e a prevenção de novas infrações. 

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