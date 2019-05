Reinaldo e Marquinhos anunciam “solução definitiva” para Parque das Nações

O governador Reinaldo Azambuja disse nesta quinta-feira (23) que os sedimentos acumulados no lago do Parque das Nações Indígenas, “são de boa qualidade”, e o prefeito Marquinhos Trad emendou que aproveitará a areia em outras obras.



Os dois apresentaram nesta tarde o plano para a recuperação do principal ponto turístico de Campo Grande. Segundo Reinaldo, serão retirados 21 mil caminhões de areia do local e levadas para um espaço próximo ao Autódromo Internacional, na saída para Três Lagoas. O governador não informou para que essa areia será reaproveitada.



A retirada dos sedimentos começará no início de junho e Reinaldo destacou que “o problema será resolvido definitivamente, não só por um momento”. “São mais de vinte e poucos anos para acumular toda essa quantidade de areia e vamos solucionar de uma vez por todas esse problema”, disse o prefeito Marquinhos.



Para o desassoreamento do lago serão investidos R$ 1,5 milhão, com recurso do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). Ao final do desassoreamento, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) estará encarregada pela recuperação dos danos físicos causados ao local, em decorrência da obra.



Já as obras no entorno do Parque das Nações que envolvem intervenções na cabeceira da Microbacia do córrego Prosa e o lançamento na rede de drenagem do Córrego Reveilleau na área do parque serão realizadas de acordo com o Termo de Cooperação Mútua, firmados entre o município e o estado. Segundo termo, a Agesul vai realizar estudo e o projeto para as obras de controle da erosão na região da cabeceira dos córregos que alimentam o lago. As ações serão executadas em até 24 meses.



Uma conjunção de esforços técnicos para devolver a sociedade e ao estado os equipamentos públicos funcionando e dando condições para que as pessoas possam praticar suas atividades físicas e contemplar as belezas naturais.

