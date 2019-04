Lago do Parque das Nações será desassoreado até o aniversário da capital

O projeto para desassorear o lago do Parque das Nações Indígenas deve ser apresentado nas próximas semanas, mas o JD1 Notícias já adiantou que a obra ficará pronta até o dia 26 de agosto, aniversário de Campo Grande.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), a “data limite” é compromisso do estado e da prefeitura, com a população campo-grandense.

Está em fase final de elaboração, o projeto técnico, com o cronograma oficial e valores a serem destinados para a execução das obras. A secretaria não deu detalhes do que está sendo elaborado.

As manifestações para que as autoridades tomem providências quanto ao assoreamento são diversas, o ponto turístico da capital foi palco de “abração” e “show” que reuniram diversas pessoas para protestar. O artista plástico Pedro Guilherme usou de sua arte para manifestar, ele colocou peixes de papelão na areia que se formou no lago, o que foi retirado por ordem dos administradores do parque. Cruzes também foram colocadas no local onde há um escrito em letras gigantes: “vergonha”.

Na época, a prefeitura havia informado que o problema seria resolvido após o período de chuvas, para que não haja riscos de um novo assoreamento.

