Reinaldo quer soluÃ§Ã£o definitiva para assoreamento no Parque das NaÃ§Ãµes

Durante lançamento de “pacotão de obras” em parceria do estado com o município, na manhã desta quarta-feira (20), o governador Reinaldo Azambuja afirmou que é necessário solucionar a causa do problema que assoreou parte do lago do Parque das Nações Indígenas.

Reinaldo explicou que será necessário fazer bacias de contenção nas nascentes do lago. “Não adianta só drenar, tem que fazer as bacias de contenção”, disparou. Sem estipular datas para o início das obras e detalhes do projeto, o governador disse que já existe um planejamento para o desassoreamento do lago. “O Imasul e a Semagro já têm o projeto e agora a prefeitura e o estado vão caminhar juntos”, informou.

Não há também previsão de quanto será gasto na obra, mas o governador já adiantou que, vai investir o que precisar para solucionar o problema.

