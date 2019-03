Domingo serÃ¡ marcado por protesto contra assoreamento no Parque das NaÃ§Ãµes

Com o intuito de chamar a atenção das autoridades para a insatisfação dos campo-grandenses com o assoreamento do lago do Parque das Nações Indígenas, um abraço simbólico será feito neste domingo (17), no local.

O evento convocado nas redes sociais já tem a confirmação de mais de cem pessoas. Um dos objetivos, segundo o organizador Alfredo Sulzer, já foi alcançado que é convidar a população a sair de casa e seguir para o parque nesta tarde.

Desde quando os sedimentos foram vistos no lago, foram diversas as manifestações nas redes sociais como forma de descontentamento. O artista plástico Pedro Guilherme, escreveu em vermelho a palavra vergonha na areia e dias depois expôs esculturas de peixes usadas em uma de suas exposições. Ele desenhou a bandeira do estado nos peixes e deixou apenas dois com as pinturas originais, a do dourado, representando assim a resistência.

O abração marcado para este domingo está previsto para iniciar as 17h.

Deixe seu Comentário

Leia Também