Protesto de artista contra assoreamento Ã© retirado no Parque das NaÃ§Ãµes

Os peixes pintados com a bandeira de Mato Grosso do Sul, colocados como forma de protesto na parte assoreada do lago do Parque das Nações Indígenas foram retirados por um funcionário do local na manhã desta segunda-feira (11).

Um vídeo postado nas redes sociais mostra o trabalhador retirando os peixes do artista plástico Pedro Guilherme e colocando-os em um saco preto. “Olha que absurdo, Hoje pela manhã estavam tirando os peixes do protesto contra o assoreamento do lago”, escreveu o autor da postagem.

Pedro que também foi o autor do letreiro escrito “vergonha”, na areia, disse ao JD1 Notícias que se preocupou em deixar dois peixes sem a pintura da bandeira, segundo ele para retratar “uma visão otimista da vida”. “Ali tem um casal, os dois estão ali para continuar essa luta pela sobrevivência”, contou.

O artista plástico nasceu em Coxim, mas mudou-se para Campo Grande em 1971. Ele conta que viu a mesma coisa acontecendo com o assoreamento do Rio Taquari, em sua cidade natal e não acreditou quando viu as imagens no Parque das Nações. “Não acreditei que isso estaria acontecendo em um cartão postal tão lindo e, como artista, me senti na obrigação de manifestar com minha arte”, relatou.

