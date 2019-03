Médico reclama de assoreamento no Parque das Nações

Saiba Mais Geral Vídeo - Assoreamento causa desespero na região do rio Taquari

O médico ortopedista José Luiz Mikimba Pereira, 70 anos, não consegue se conformar com o assoreamento do Lago do Parque das Nações Indígenas. O Local é um dos mais belos pontos turísticos de Campo Grande, e quem passa pela região, tem se assustado com o que estão presenciando.

O ortopedista disse “há 15 dias eu estava andando no parque e vi que o lago estava assoreando, deixei de ir caminhar por duas semanas, e quando voltei a andar no local, me assustei com o que vi, pois está 1/3 do lago assoreado” ressaltou.

Mikimba relatou ainda que na manhã de hoje (4) quando foi caminhar, decidiu andar um pouco mais para cima do lago, e o que viu não foi nada agradável “vi que está tudo assoreado, a água está passando pela áreia”.

O médico relatou que é preciso fazer uma drenagem no lago, pois há 15 dias era só uma manutenção, agora dificultou as coisas para a gestão pública.

"Daqui a pouco só vai ser um córrego" ressalta Mikimba. Ele revelou que a cerca de quatro anos, o governo fez um morro de cerca de três a quatro metros de altura de areia e não retiraram do local, e com as fortes chuvas, fez com que descesse tudo e deixasse o lago na situação que está.

Mikimba disse que estão mobilizando a população, para realizar um manifestação no próximos dias, pois “o lago não pode ficar dessa forma”, encerrou.

