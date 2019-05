Parque das Nações terá memorial da Sanesul

A Casa do Pantanal, localizada dentro do Parque das Nações Indígenas, será revitalizada e transformada em memorial da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), com visitação aberta ao público.

O termo de cessão do imóvel para a Sanesul foi assinado nesta quinta-feira (23) e a previsão é que as obras iniciem em outubro. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), o memorial vai contar com espaço multiuso para eventos e atividades relacionadas a educação ambiental e sustentabilidade. “A expectativa é que o espaço se torne o novo ponto turístico de Campo Grande”, disse o secretário ao assinar o termo de cessão.

Casa do Pantanal

O espaço conhecido como Casa do Pantanal foi construído em 2005, na época, o investimento para a construção foi de R$ 600 mil, por parte do Ministério do Turismo e contou com contrapartida financeira da Fundação Manoel de Barros. O imóvel acabou sendo devolvido ao estado em 2015.

