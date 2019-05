Reinaldo e Marquinhos apresentam plano para desassorear Parque das Nações

O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marquinhos Trad apresentarão um plano, para recuperação do lago do Parque das Nações Indígenas, às 14h no auditório da Governadoria na quinta-feira (23) em Campo Grande.

As obras de recuperação do lago, que sofre com o processo de assoreamento, devem começar ainda na primeira quinzena de junho.

Segundo a prefeitura da capital, a estimativa é que sejam investidos R$ 8 milhões no desassoreamento; construção de um piscinão no Córrego Reveillon, na esquina das avenidas Mato Grosso com Hiroshima; obras de controle de erosão e recomposição vegetal das margens do Córrego Joaquim Português; e implantação de uma comporta de regulação do nível do lago.

O objetivo é coincidir com o início do período de estiagem. Ainda na primeira quinzena de junho, será iniciado o desassoreamento do lago para retirada de aproximadamente 140 mil metros cúbicos de areia, com a utilização de escavadeiras hidráulicas. Se as condições climáticas permitirem, a expectativa é que em três meses este serviço fique pronto.

