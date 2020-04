Reme disponibiliza cadernos com atividades para alunos especiais

A equipe da Divisão de Educação Especial está entregando a partir desta segunda-feira (13), cadernos com atividades curriculares, que foram adaptadas para atender às especificidades de 2,6 mil alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) que possuem algum tipo de deficiência.

O material também pode ser acessado online pelos pais dos alunos através do link http://www.campogrande.ms.gov.br/semed/atividades-curriculares-domiciliares/ .

Apenas os cadernos direcionados ao berçário até o grupo 3 não sofreram mudanças, pois eles trazem atividades de experiências e estímulos que já condizem com o nível de aprendizado destes alunos. Quanto às atividades dos grupos 4 e 5, foram adaptadas apenas as consideradas necessárias, já que a maioria atende às especificidades dos alunos com deficiências.

Segundo a chefe da Divisão de Educação Especial, Lizabete Coutinho, os cadernos foram produzidos de forma personalizada, o que significa que cada aluno vai receber um conteúdo exclusivo, adequado às suas necessidades. “Para garantir a inclusão desses alunos, nós precisávamos esperar a conclusão dos cadernos voltados aos alunos sem deficiências para realizarmos o trabalho de adaptação, que durou todo o feriado”, ressaltou.

As atividades contemplam alunos com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e paralisia cerebral. O Núcleo de produção Braille e tipos ampliados também atuou adequando as atividades para os alunos com baixa visão e cegueira.

A Sala de Recursos de Altas Habilidades e Superdotação estará funcionando online a partir desta segunda-feira para atender os alunos. Os professores também vão disponibilizar atividades para todos os alunos que frequentam a Sala de Recursos Multifuncionais.

Para alunos com surdez que necessitem da ajuda do intérprete, estão sendo criadas salas de aula no Google onde os intérpretes vão postar vídeos explicando as atividades, além de realizar a adequação das atividades de forma imprensa.

Os pais que não têm acesso à internet podem solicitar a impressão na unidade onde o filho estuda, atravpes do horário de atendimento informado pelos grupos e redes sociais da escola do aluno.

