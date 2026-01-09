Menu
Repasse da Santa Casa foi atrasado por 'problema técnico'

Diretoria afirma que pagamento depende de transferência da Prefeitura

09 janeiro 2026 - 09h50Sarah Chaves
Funcionários votam pela paralisaçãoFuncionários votam pela paralisação   (Lázaro Santana)

A paralisação dos trabalhadores da Santa Casa de Campo Grande nesta sexta-feira (9) ocorreu após o atraso no repasse da Prefeitura, atribuído a problemas técnicos no sistema de pagamento. Em comunicado a instituição informou que o valor referente aos serviços prestados ainda não havia sido creditado, o que impediu a liberação da folha salarial.

Segundo a nota, a Santa Casa entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande, que informou que os recursos já estavam disponíveis, mas que uma falha técnica impediu a transferência imediata. A administração teria assegurado que o depósito seria efetuado até a manhã de hoje (9), com a promessa de que, assim que o dinheiro entrar na conta do hospital, os pagamentos aos colaboradores serão realizados de forma imediata.

Trabalhadores relataram que ninguém havia recebido os salários previstos para o quinto dia útil, o que levou à paralisação.

A situação reacende a crise vivida pela Santa Casa desde o fim de 2025, quando paralisações semelhantes ocorreram por causa do atraso no pagamento do décimo terceiro salário. Apesar de acordos firmados e da previsão de aportes públicos para reequilibrar as contas, os sucessivos atrasos mantêm a tensão entre funcionários e administração.

