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Riedel e Ratinho JÃºnior entregam anteprojeto de ponte que serÃ¡ nova rota de escoamento

O projeto promete e reduzir custos logÃ­sticos entre Mato Grosso do Sul e ParanÃ¡

21 marÃ§o 2026 - 15h36Sarah Chaves    atualizado em 21/03/2026 Ã s 15h42
Participaram o deputado estadual Roberto Hashioka, os secretários Guilherme Alcântara e Rodrigo Perez, o ex-governador Reinaldo Azambuja, além de lideranças locais do Paraná e MSParticiparam o deputado estadual Roberto Hashioka, os secretÃ¡rios Guilherme AlcÃ¢ntara e Rodrigo Perez, o ex-governador Reinaldo Azambuja, alÃ©m de lideranÃ§as locais do ParanÃ¡ e MS   (Bruno Rezende/Secom MS)

Com previsão de diminuir os 130 quilômetros que separam Mato Grosso do Sul do Porto de Paranaguá, no Paraná, os governadores entregaram neste sábado (21) o anteprojeto da ponte sobre o Rio Paraná, que vai ligar os dois estados e deve facilitar o escoamento da produção.

A apresentação foi feita pelos governadores Eduardo Riedel e Ratinho Júnior no Porto São José, em São Pedro do Paraná. A obra é considerada estratégica por criar uma nova rota logística, reduzindo distâncias e custos no transporte de cargas.

Atualmente, o trajeto entre Mato Grosso do Sul e o Noroeste do Paraná exige desvio por território paulista, passando pela barragem de Primavera, onde há lentidão e restrições para caminhões.

O governador Eduardo Riedel destacou a integração entre os estados e o impacto da obra no desenvolvimento regional. “Somos estados irmãos, crescemos juntos e nos desenvolvemos juntos. E, sem dúvida nenhuma, estamos nos espelhando muito no que o Paraná conseguiu realizar, em um modelo de gestão que prioriza o desenvolvimento, a seriedade e o trabalho dedicado às pessoas.”

Segundo ele, a ponte deve fortalecer a competitividade e ampliar as oportunidades econômicas.

“Essa é uma obra que simboliza tudo isso. Integração, desenvolvimento e geração de oportunidades. Quando fazemos investimentos dessa natureza, estamos gerando emprego, renda e melhorando a vida das pessoas.”

Com investimento estimado em R$ 1,37 bilhão, o anteprojeto prevê a construção da ponte e dos acessos viários, com prazo de execução de cerca de 48 meses após a ordem de serviço.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, ressaltou o caráter histórico do projeto e o potencial de integração econômica entre os estados. “Estamos vivendo um momento histórico para a região. Essa ponte é um sonho antigo, não apenas para o Paraná, mas também para o Mato Grosso do Sul, criando uma nova rota de desenvolvimento para os dois estados.”

Participaram ainda do encontro o deputado estadual Roberto Hashioka, os secretários Guilherme Alcântara (Seilog) e Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica), e o ex-governador Reinaldo Azambuja, além de lideranças locais e prefeitos de regiões do Paraná e Mato Grosso do Sul.

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