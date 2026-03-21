Riedel e Ratinho JÃºnior entregam anteprojeto de ponte que serÃ¡ nova rota de escoamento

Com previsão de diminuir os 130 quilômetros que separam Mato Grosso do Sul do Porto de Paranaguá, no Paraná, os governadores entregaram neste sábado (21) o anteprojeto da ponte sobre o Rio Paraná, que vai ligar os dois estados e deve facilitar o escoamento da produção.

A apresentação foi feita pelos governadores Eduardo Riedel e Ratinho Júnior no Porto São José, em São Pedro do Paraná. A obra é considerada estratégica por criar uma nova rota logística, reduzindo distâncias e custos no transporte de cargas.

Atualmente, o trajeto entre Mato Grosso do Sul e o Noroeste do Paraná exige desvio por território paulista, passando pela barragem de Primavera, onde há lentidão e restrições para caminhões.

O governador Eduardo Riedel destacou a integração entre os estados e o impacto da obra no desenvolvimento regional. “Somos estados irmãos, crescemos juntos e nos desenvolvemos juntos. E, sem dúvida nenhuma, estamos nos espelhando muito no que o Paraná conseguiu realizar, em um modelo de gestão que prioriza o desenvolvimento, a seriedade e o trabalho dedicado às pessoas.”

Segundo ele, a ponte deve fortalecer a competitividade e ampliar as oportunidades econômicas.

“Essa é uma obra que simboliza tudo isso. Integração, desenvolvimento e geração de oportunidades. Quando fazemos investimentos dessa natureza, estamos gerando emprego, renda e melhorando a vida das pessoas.”

Com investimento estimado em R$ 1,37 bilhão, o anteprojeto prevê a construção da ponte e dos acessos viários, com prazo de execução de cerca de 48 meses após a ordem de serviço.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, ressaltou o caráter histórico do projeto e o potencial de integração econômica entre os estados. “Estamos vivendo um momento histórico para a região. Essa ponte é um sonho antigo, não apenas para o Paraná, mas também para o Mato Grosso do Sul, criando uma nova rota de desenvolvimento para os dois estados.”

Participaram ainda do encontro o deputado estadual Roberto Hashioka, os secretários Guilherme Alcântara (Seilog) e Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica), e o ex-governador Reinaldo Azambuja, além de lideranças locais e prefeitos de regiões do Paraná e Mato Grosso do Sul.

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