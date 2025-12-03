Menu
Riedel investe R$ 5,2 milhões e entrega novas viaturas ao Corpo de Bombeiros

Governador também acompanhou a formatura de soldados temporários

03 dezembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Foram formados 250 soldados temporáriosForam formados 250 soldados temporários   (Saul Schramm/Secom)
O governador Eduardo Riedel investiu cerca de R$ 5,2 milhões para melhorar as condições de trabalho do Corpo de Bombeiros e no final da tarde desta terça-feira, dia 2, entregou novas viaturas de combate a incêndio urbano e florestal e de atendimento a população para a corporação.

Foram entregues 10 viaturas de resgate, outras 6 caminhonetes, além da formatura de 10 novos oficiais que concluíram a formação iniciada em janeiro do ano passado e a inserção de 250 soldados temporários na corporação.

Em 2025, foram registrados mais de 1,6 mil focos de calor em Mato Grosso do Sul.

"Ressalto a importância dos investimentos que o Estado faz no Corpo de Bombeiro Militar, com as 10 unidades de resgate, uma para cada 100 mil habitantes, e as viaturas que vão fazer combate aos incêndios nas mais distantes regiões e localidades do Pantanal e do Cerrado, se juntando a outras tantas que já foram entregues", disse o governador Eduardo Riedel durante a cerimônia.

Os dez oficiais concluíram a formação iniciada em janeiro de 2024 com preparação para atividades operacionais, combate a incêndios, salvamentos e segurança contra incêndio e pânico, e a partir de agora assumem funções nas unidades do Corpo de Bombeiros.

Já o curso básico de capacitação de praças e oficiais temporários preparou 250 militares para atuar em serviços auxiliares e de apoio aos bombeiros – dez deles são especializados em tecnologia da informação e vão trabalhar no apoio ao setor de Diretoria Telemática e Estatística –, teve início em novembro com treinamento que incluiu atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios e salvamentos.

