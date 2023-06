Riedel reforça agenda ambiental

Com a visão de desenvolver Mato Grosso do Sul como um Estado verde, o governador Eduardo Riedel lançou algumas ações de sustentabilidade em alusão a Semana do Meio-Ambiente e também assinou alguns decretos na manhã desta terça-feira (6), em um evento no Bioparque Pantanal.

De acordo com o governador, serão investidos cerca de R$ 8 milhões em recursos físicos que contribuirão para dar prosseguimento a essas ações. "A semana do Meio-Ambiente não é à toa que nós temos uma visão de prosperidade de ser um Estado verde em função dessas atitudes que estão sendo tomadas. Cada passo que a gente dá tem inserido dentro do contexto, a agenda ambiental", disse.

Riedel não destacou nenhuma ação como a mais importante, pois enfatizou que todas têm propósito e solidez e por isso, "o resultado ele vem a partir das diversas medidas que vem sendo feitas, fortalecendo a agenda ambiental".

Durante o evento foi realizado a assinatura de resolução conjunta que disciplina os critérios e procedimentos para apresentação de Inventário de Gases de Efeito Estufa; o edital do Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais abrangendo as microbacias dos Rios Formoso, Prata, Salobra e Betione.

Foram lançados também o edital de concurso público para a Carreira de Fiscalização e Gestão Ambiental, além das obras da sede do Imasul em Campo Grande, reforma da sede do PEVRI Batalhão da Polícia Militar Ambiental, em Jateí e o lançamento Estadual do Guia de Aves do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema.

Ao apresentar as resoluções para licenciamento ambiental e edital de chamamento do concurso público, o secretário Jaime Verruck da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) destacou que ações seguem estratégia do governo.

"A gente tem reforçado a linha estratégica, a prosperidade, o verde, a sustentabilidade, questão digital no Estado, buscando a eficiência. Essa transversalidade que apresentamos está na linha da posição dos ministérios do Governo Federal".

