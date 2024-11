Riedel sanciona autorização para contratar US$ 200 milhões com banco internacional

O governador Eduardo Riedel sancionou por meio de publicação no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (7), a Lei nº 6.341 de 6 de novembro que autoriza a contratação da operação de crédito com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com garantia da União.

A operação de crédito de US$ 200 milhões é para o financiamento parcial do Programa de manutenção proativa, adequação a resiliência climática e segurança viária de rodovias do Estado de Mato Grosso do Sul (Rodar MS).

O agente financeiro a ser contratado será o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), pois, de acordo com o texto da proposta, além de a referida instituição bancária possuir conhecimento dos requisitos técnicos e socioambientais aplicados. "Ao comparar as operações de crédito, é notável a economicidade na escolha do Banco Mundial".

De acordo com o projeto do Executivo enviado a Assembleia Legislativa, a operação junto ao BIRD possui prazo de pagamento de 240 meses e carência de 4 anos (48 meses).

