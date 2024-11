Rua 15 de Novembro ficará com trechos interditados por 20 dias para obras

Aqueles que costumam passar pela Rua 15 de Novembro, na região central de Campo Grande, devem ficar atentos no trânsito pelos próximos dias, já que a via ficará com trechos interditados pelos próximos 20 dias.

Conforme a Águas Guariroba, o serviço de substituição de redes antigas de água por novas devem durar todo esse período. Hoje (8), a rua estava com uma pista interditada entre as ruas 25 de Dezembro e Padre João Crippa.

Ainda conforme a concessionária, as obras são realizadas por equipes de uma empresa terceirizada e as interdições serão intermitentes, ao longo de 13 quadras.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) acompanha as interdições e orienta para que motoristas tenham atenção no trânsito.

