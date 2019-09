Sábado começa com 43 clínicos gerais e 22 pediatras atendendo na Capital

Segundo tabela publicada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), são 43 clínicos gerais e 22 pediatras no atendimento nas unidades de pronto atendimento na manhã deste sábado (21). No primeiro horário do dia, o atendimento pediátrico está nos postos UPA Coronel Antonino, UPA Vila Almeida, UPA Universitáro e UPA Leblon.

Já no período vespertino, 40 clínicos gerais e apenas 15 pediatras estão disponíveis para atendimento. Para os pacientes adultos, todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), contam com profissionais. Para atendimento pediátrico, o atendimento só sera realizado na UPA Coronel Antonino, UPA Vila Almeida e UPA Leblon.

À noite o atendimento será mais intenso contando com 49 clínicos gerais para adultos e 38 pediatras, que estarão nas unidades Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário, Moreninhas e Leblon.



