Prefeitura convoca médicos para melhorar o atendimento nos UPAs

A prefeitura de Campo Grande com o intuito de reforçar o atendimento nas unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (30), a convocação de 19 novos médicos, especialistas e plantonistas, inscritos no cadastro de médicos temporários.

Foram convocados médicos em pelo menos sete especialidades, que trabalharão em cargos que variam de 12 horas a 40 horas semanais. Dentre eles estão médicos ambulatoriais, plantonistas, plantonistas residentes, um pediatra, um psiquiatra, um plantonista pediatra e um médico ortopedista.

Para confirmar a contratação, os convocados devem checar na publicação todos os documentos necessários e se apresentarem no dia e horários marcados. Eles terão até três dias úteis para comparecer à Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação, na sede da Sesau.

O não comparecimento do candidato dentro do prazo estabelecido resultará em desistência da vaga, fazendo com que, para concorrer novamente, ele tenha que fazer uma nova inscrição no cadastro de médicos temporários.

Deixe seu Comentário

Leia Também