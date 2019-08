Prefeitura abre seleção para contratar colaboradores para o "criança feliz"

A Prefeitura de Campo Grande, divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira (30), o Processo Seletivo Simplificado, por prazo determinado, para selecionar profissional de nível superior para a função de supervisor com formação em psicologia e seleção de pessoal de nível médio para exercer a função de visitador no Programa “Criança Feliz”.

Serão selecionados 33 profissionais, sendo que 3 supervisores vão disputar a vaga por ampla concorrência, 24 visitadores vão tentar a por ampla concorrência, 2 visitadores estão pela cota PCD (5%), 3 visitadores pela cota de negros (10%) e 1 visitador pela cota de índio (3%).

O interessado na vaga de supervisor, além da graduação em Curso de Psicologia e Registro no Conselho Regional de Psicologia, deve comprovar experiência de trabalho na Política de Assistência Social e ter habilidades no trabalho com equipes, postura de respeito e valorização às famílias.

Já para a vaga de visitador é preciso ter Ensino Médio Completo, experiência profissional na função de visitador no Programa Criança Feliz comprovado; Profissional com habilidades no trabalho com equipes, postura de respeito e valorização às famílias; Profissional com capacidade de facilitar a intervenção junto ao público das visitas domiciliares.

Os candidatos poderão inscrever-se exclusivamente através do site www. campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, no período das 10 horas do dia 03 de setembro de 2019 às 16 horas do dia 04 de setembro de 2019, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Mais informações acesse o Diário Oficial n. 5.668

Criança Feliz

O Programa Criança Feliz surge como uma ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus pequenos meios para promover seu desenvolvimento integral.

É uma estratégia alinhada ao Marco legal da Primeira Infância que traz as diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano.

