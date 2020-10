Sejusp e Senad realizam leilão para vender 30 lotes de sucatas e veículos

A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad), com o apoio do Governo do Estado, via Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realizam leilão eletrônico para vender 30 lotes de veículos, sucatas e bens que foram apreendidos com o tráfico em Mato Grosso do Sul.

Com lances iniciais a partir de R$ 200, o remate ocorre exclusivamente na internet, através do endereço eletrônico https://www.leiloesjudiciais.com.br/externo/lotes/27126, na modalidade oferta de maior preço.

São lotes com direito à documentação, ou seja, que podem circular normalmente após serem transferidos e regularizados junto aos órgãos de trânsito e sem direito à documentação, que neste caso podem somente ser vendidos como sucata, sendo vedado o emplacamento ou circulação, por exemplo.

O leilão segue até às 15 horas do próximo dia 30 de outubro e para participar os interessados devem realizar um cadastro no site https://www.leiloesjudiciais.com.br/, pelo menos 48 horas antes do fechamento do leilão, para análise dos dados do cadastro e confirmação da participação. O edital e todas as regras do leilão estão disponíveis clicando aqui.

Podem participar do leilão pessoas jurídicas ou físicas ou procuradores, desde que munidos de instrumento público ou particular de mandato. As pessoas físicas devem apresentar cédula de identidade e comprovação de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e, as jurídicas, registro empresarial na Junta Comercial e a comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

